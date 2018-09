Afrique: Rugby - Africa Cup Men's 7s - Madagascar dans le groupe de la NamibieSerge Rasanda

Les Makis s'entraînent trois fois par semaine au stade d'Alarobia.

L'équipe nationale malgache est en regroupement depuis deux mois en vue de la Coupe d'Afrique de rugby à VII. L'Africa Cup Men's 7s qui réunira douze pays se tiendra les 13 et 14 octobre en Tunisie.

Le tirage au sort a été effectué ce week-end et la répartition de groupes a été par la suite publiée. Madagascar a été tiré dans le groupe de la Namibie et de la Zambie. Le Kenya, un des grands favoris du continent, se hisse en tête du groupe A avec le Maroc et le Botswana.

La poule B est composée de l'Ouganda, du Sénégal et de Ghana et celle C constituée de Zimbabwe, l'île Maurice et le pays hôte, la Tunisie. Les présélectionnés s'entraînent au stade d'Alarobia trois fois par semaine sous la houlette de l'entraîneur national, Alain Randriamihaja, dit Ralay.

Cette joute africaine compte pour la première étape de qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et aux circuits mondiaux du World Rugby. Une vingtaine de joueurs a été appelée au début de la préparation. Ils sont actuellement au nombre de seize à deux semaines de la compétition, composés apparemment en majorité par les joueurs des grands clubs comme FT Manjakaray, Cosfa, STM et les anciens US Ankadifotsy sous le maillot actuellement de la CNaPS. La liste définitive des douze qui feront le voyage en terre tunisienne sera dévoilée cette semaine.

Formule habituelle

À l'issue de la phase de poules, les douze équipes en lice seront classées de la première à la douzième. Les huit mieux classées disputeront, par la suite, les quarts de finale, les demies et ainsi de suite. La présélection a effectué un match test hier au stade d'Alarobia.

Les Makis ont été repartis en deux formations. « Nous sommes en ce moment en train d'intensifier la condition physique et nous faisons beaucoup de musculation... Nous renforçons aussi le système défensif et la simulation des contre-attaques », a confié le coach Ralay.

«Nous connaissons bien nos adversaires. Il y a deux ans, la Namibie, un des grands pays du rugby nous a battus de justesse à la dernière minute en demi-finale. Et la Zambie est depuis longtemps à notre portée », a ajouté le sélectionneur national. L'an passé, Madagascar a terminé troisième, battu par Zimbabwe en demi-finale et a raté la qualification pour les circuits mondiaux. La délégation malgache quittera le pays le 10 octobre.

