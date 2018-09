Madagascar: By pass - Un couple tué dans un accident

Ce serait le fruit du hasard ou un simple manque de prudence . Un couple a perdu la vie dans un accident sur le By pass, hier. Les deux personnes ont été tuées sur le coup quand leur voiture est entrée en collision avec un taxibe sur la route « by pass » à Ambohimanambola. Le drame s'est produit quand les victimes passaient au croisement appelé Voasary. Une moto a soudainement coupé leur route. Surpris par ce fait, le mari qui était au volant aurait perdu le contrôle de son vehicule pour finir sa course contre un minibus de la ligne 163 venant en sens inverse. Le choc a détruit la totalité de la voiture du couple. Quant au minibus, il était légèrement endommagé et une dizaine de ses passagers ont été blessés. Selon les informations recueillies sur place, les deux voitures auraient toutes roulé à vive allure.. Mais le problème est de savoir sur la responsabilité du motard qui serait à l'origine de cette stratégie.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.