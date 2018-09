Madagascar: Mahajanga - Le délai de restitution des armes de 1re catégorie reportéVero Andrianarisoa

Le colonel Jean-Félix Rakoto, chef du service provincial de la Défense à Mahajanga.

La période de l'amnistie sur les armes de première catégorie est prolongée jusqu'au 30 octobre. Dénommée Mois de l'amnistie, l'opération a débuté le 14 septembre et devrait se terminer le 14 octobre. Le ministre de la Défense nationale, la garde des Sceaux, ministre de la Justice et son homologue de l'Intérieur et de la décentralisation ont signé en commun cette instruction le 19 septembre.

Le Mois de l'amnistie nationale des armes 2018, est réglementé par la loi n° 69-011 du 22 juillet 1969 sur le régime de l'armement, à l'exception d'armes blanches, et décidé par la note du Conseil du gouvernement n° 52/2018-PM-SGG du 28 août. Elle stipule que la réception, le traitement ainsi que l'instruction des dossiers seront aménagés durant cette période.

Ces évolutions ne remettent pas en cause le rôle des autorités administratives dans la réception et la vérification des demandes d'autorisation de détention et, de façon plus générale, dans l'application de la réglementation des armes. Un guichet unique sera mis en place.

« Durant le mois de l'amnistie, la détention illégale et irrégulière d'arme à feu ne fait pas l'objet de dénonciation, d'humiliation, d'arrestation, ni de poursuite devant la juridiction compétente », explique le chef de service provincial de la Défense à Mahajanga.

Les armes à tir avec rafales, pistolets automatiques, revolvers quel que soit leur calibre, avec chargeur de plus de dix balles et d'une puissance de 3 km de portée, sont concernées par cette mesure.