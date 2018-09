Maroc: Coupe arabe - Le WAC contraint à l'exploit à Radès

Le 25 septembre, la marine royale marocaine a tiré sur une embarcation de type « go fast » qui allait… Plus »

La journée se poursuivra samedi avec un seul match au programme, DHJ-IRT dont le coup d'envoi sera donné à 18h00. Dimanche, il y aura HUSA-OCK (18h00) et FUS-CAYB (20h30), alors que lundi, le CRA jouera la RSB (16h00) et le MCO affrontera l'OCS (18h00).

Lors de ce match, les joueurs wydadis seront coachés par le tandem composé de Noêl Tozi, manager général, et Moussa Ndaw après le départ d'Abdelhadi Sektioui qui avait jeté l'éponge en ce début de semaine.En attendant la venue d'un nouvel entraîneur et d'après la presse tunisienne, le nom de Nabil Maâloul s'ajoute au liste des prétendants au poste, sachant que l'ex-sélectionneur des Aigles de Carthage avait été proposé par son compatriote Mounaf Nabi qui n'est autre que le préparateur physique du WAC.

Mais au vu de ce qu'a montré l'équipe adverse au match aller, le second acte sera bien loin d'être une simple sinécure pour les Rouges qui doivent remonter la pente pour se qualifier. Pour ce faire, seul un WAC des grands jours, appliqué à cent pour cent et discipliné tactiquement, pourra atteindre cet objectif tant souhaité par toutes les composantes du club, le public en premier.

