Madagascar: Jeunesse - Le pacte national signé par les parties prenantes !

Bezaka Brutho, directeur général de la Jeunesse.

Les jeunes veulent prendre en main leur avenir. Un séminaire sur l'initiative pour un pacte national en faveur de la jeunesse s'est tenu jeudi 27 septembre et vendredi 28 septembre 2018 à l'Assemblée nationale. Ils sont 150 jeunes participants représentant les 22 conseils régionaux de la jeunesse, des leaders des associations œuvrant en faveur des jeunes à participer à ce séminaire. Un évènement organisé par l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), l'Assemblée nationale (AN) et les jeunes. Le pacte a été présenté au président de l'Assemblée nationale, Jean Max Rakotomamonjy et à l'ambassadeur de l'OIF à Madagascar, Malik Sarr qui ont apposé également leur signature aux côtés des nombreux jeunes présents. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tsihoara Faratiana signera ce pacte à son arrivée dans la capitale.

Objectifs. Cette rencontre sera destinée à dresser un bilan sur la situation des jeunes malgaches, à engager un dialogue entre les jeunes et les acteurs clés de la société (institutions et pouvoirs publics, société civile, secteur privé et partenaires au développement ) ainsi qu'à dégager un socle commun d'actions à entreprendre à court, moyen et long terme autour duquel il faudra bâtir un plaidoyer en faveur de la jeunesse. Le pacte national en faveur de la jeunesse malgache, prenant en compte la vision inscrite dans la politique nationale de la jeunesse malgache et les axes d'action identifiés durant ce séminaire a l'ambition d'engager les décideurs politiques à inclure dans leur projet de société la problématique jeunesse. « Ce pacte a été déjà organisé dans plusieurs pays africains à la veille de l'élection présidentielle. Il a été rédigé à partir des besoins et des attentes des jeunes, ils ont pu exprimer leurs maux et leurs attentes aux futurs dirigeants du pays » a expliqué, Bezaka Brutho, directeur général de la Jeunesse. Parmi les thèmes abordés étaient la bonne gouvernance, le droit, l'éducation, l'autonomisation économique des jeunes, la santé et le bien- être et l'emploi des jeunes.