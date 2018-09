Burundi: Coup dur pour les ONG dans le pays

En revanche, Agro Action est provisoirement suspendue mais pour des raisons qui sont plus liées au renouvellement de son autorisation d'exercice au Burundi qu'à la question des critères ethniques. Globalement, les organisations concernées redoutent une baisse de qualité si les employés sont embauchés sur des critères ethniques non liés à leurs compétences professionnelles.

"Le recrutement du personnel local doit se faire dans le respect des équilibres ethniques et de genre prescrits dans la constitution de la république du Burundi. Il ressort qu'en matière de recrutement du personnel local, les ONG étrangères sont astreintes aux mêmes principes que l'administration publique burundaise. Les activités des ONG doivent être en harmonie avec la loi burundaise et s'inscrire dans les programmes et priorités du gouvernement."

60% de Hutu et 40% de Tutsi : tels sont les quotas qu'exige le sénat burundais dans le recrutement du personnel au sein des Organisations non gouvernementales étrangères œuvrant au Burundi.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.