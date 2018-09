Madagascar: Candidat Erick Rajaonary - Pour le développement du monde rural

Connu pour sa persévérance, cet opérateur économique et non moins expert comptable de son état a tout fait pour l'essor du monde rural en apportant notamment son savoir- faire.

Il est diplômé en expertise comptable à Lyon en 1990. Revenu au pays, il a fondé Guanomad en 2005. Il, c'est Erick Rajaonary. Ce candidat à l'élection présidentielle roule surtout pour le développement du monde rural. D'ailleurs, avec sa société, il produit des engrais biologiques à base de fientes de chauve-souris. Ces derniers temps, il a fait des descentes dans différents endroits du pays pour être à l'écoute du monde rural. Ainsi, du 10 au 15 septembre, il s'est rendu à Ambositra, Fianarantsoa et Fandriana. Dans la capitale du Betsileo, il a procédé à la signature de convention avec 83 organisations paysannes. Même topo à Ambositra avec une cinquantaine d'organisations paysannes. En outre, à Fandriana, Erick Rajaonary et l'association dénommée « Maintso ny Tontolo » ont procédé également à la remise d'engrais aux paysans de ladite localité.

L'opérateur économique à la foire agricole d'Alarobia Vatosola. Erick Rajaonary entouré par ses partisans à Fianarantsoa.

Foire agricole. Tout récemment, plus précisément mardi et mercredi derniers, le P-DG de Guanomad a rendu visite aux habitants de la commune rurale d'Alarobia Vatosola dans le district d'Andramasina. Ce fut une occasion pour lui d'assister à la foire agricole qui se tient tous les deux ans. Toujours est-il qu'il en est le parrain de cette foire et que sa société est toujours partie prenante, lors de ces manifestations à caractère agricole. D'autant plus que des « Mpihira Gasy » ont donné plus d'animation à la foire, et ce, par le biais de Erick Rajaonary. Il a aussi offert des vaccins aux éleveurs de porcs et de bœufs de la commune d'Alarobia Vatosola.

Réalités paysannes. Faut-il rappeler que cette convention avec les paysans a débuté à Antananarivo, lors du dernier Fier-Mada qui s'est tenu, à Andohatapenaka. L'objectif est de prioriser l'aide aux paysans notamment l'agriculture dans le dessein d'augmenter le rendement agricole. A la tête de son entreprise mais également aux différentes foires agricoles où il s'est rendu, Erick Rajaonary a pu constater de visu les réalités paysannes. Il ne s'est pas tout simplement contenté d'observer mais cela lui a permis aussi d'améliorer ses produits au profit du monde rural. En outre, ce président national du FIVMPAMA (Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy) a toujours œuvré pour rehausser davantage l'image de marque des entreprises malgaches.