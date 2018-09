Algérie: Messahel s'entretient à New York avec le secrétaire d'Etat adjoint américain aux Affaires politiques

Onze (11) personnes ont trouvé la mort et 22 autres ont été blessées dans des accidents de… Plus »

Les deux ministres ont également abordé les situations de conflits et de crises au Moyen-Orient, en Syrie, en Libye, au Mali et au Sahara occidental.

New York — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel s'est entretenu vendredi à New York (Etats-unis) avec le secrétaire d'Etat adjoint aux Affaires politiques des Etats-unis d'Amérique, David Hale, en marge de la 73ème session de l'Assemblée générale des Nations-unies.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.