Madagascar: MTPI - Les grands chantiers avancent à grands pas

Le ministre des Travaux Publics et des Infrastructures, Ulrich Andriantiana lors de la visite de chantiers d'hier.

Cette année 2018, Madagascar enregistre un taux de croissance économique de 5%, le taux le plus important ces dernières années selon les chiffres donnés récemment par le FMI. Sur le terrain, cette croissance se manifeste également à travers les grands travaux réalisés ou en cours. Le ministre des Travaux Publics et des Infrastructures, Ulrich Andriantiana a démontré hier lors de la visite des grands chantiers tananariviens que le développement peut se faire rapidement grâce aux infrastructures. Les autoroutes Ambohitrimanjaka Ambohidratrimo, Tsarasaotra - Ivato, les rocades Est et Nord - Est, sont les grands chantiers qui avancent à grands pas. « On espère boucler ces travaux selon les délais impartis » a annoncé le ministre. Non sans faire remarquer qu'il y a tout de même des blocages dus essentiellement au refus des riverains à déménager malgré les indemnisations en bonne et due forme.

Et si ces trois projets routiers, réalisés par les Chinois de « China Road and Bridge Corporation » sont en attente de finalisation, la route reliant Andranomena à Ambatolampy est déjà bouclée. Une route qui servira à désengorger le quartier d'Ambohibao. Outre les grands travaux de la capitale, le ministre Ulrich Andriantiana a également précisé, hier que les travaux sur la RN 5 A se poursuivent normalement. Nous en reparlerons.