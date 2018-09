Madagascar: Suspension de Mahamasina - La CAF et Ahmad enfoncent le clou !

Car on ne pense pas que contrainte de payer cette amende, autant le dire disproportionnée, et en tenant compte de l'énorme manque à gagner aux rencontres internationales, la FMF se voit dans l'obligation de jeter l'éponge déjà qu'on lui a privé une grande partie de son budget de développement. C'est cela ou prendre des risques en optant pour une solution à la malgache en optant pour des « Barea » expatriés pour le match aller à Malabo puis des « Barea » locaux au retour. Le moindre mal en fait car ce n'est plus un secret que la caisse de la fédération est pratiquement vide après avoir supporté les préparatifs du match contre le Sénégal, les déplacements des « Barea » et de l'équipe féminine au Cosafa Cup ainsi que la double confrontation au « beach soccer » face au Mozambique.

La CAF et très certainement son président, Ahmad, ont choisi de sanctionner lourdement le football malgache en interdisant l'utilisation du stade de Mahamasina lors du match du 16 octobre contre la Guinée Equatoriale mais aussi celle contre le Soudan au mois de novembre. Et comme si cela ne suffisait pas, la CAF a infligé une amende de 10 000 dollars.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.