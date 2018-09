Togo: La confiance est de retour

Globalement, les bons résultats obtenus au premier semestre sont en partie dus à l'apaisement politique constaté. La tension est retombée, les manifestations ont été plus rares et le moral des milieux d'affaires est repassé au vert.

L'objectif est de faire du Togo un hub-logistique, un centre d'affaires sous-régional de premier ordre et un pôle de transformation agricole et industrielle.

L'environnement macroéconomique et macrofinancier a connu une évolution globalement favorable sur les deux premiers trimestres de cette année, a indiqué Sani Yaya, le ministre de l'Economie et des Finances.

La mission du CNC est d'étudier les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier et d'évaluer les performances de l'économie et d'observer l'évolution l'évolution de l'environnement économique et financier à fin juin 2018.

