Sénégal: En attente des instructions réitérées du président de la République - Les travailleurs de l'Aps décrètent 24 heures renouvelables

«Les travailleurs de l'APS rappellent d'ores et déjà que leur décision de décréter seulement 24 heures renouvelables, après des mots d'ordre de 96 et 48 heures jusque-là, renseignent de leur bonne volonté et de l'importance qu'ils donnent à "la parole présidentielle". Les instructions réitérées du chef de l'Etat lors du dernier conseil des ministres du mercredi 26 septembre dernier réconfortent les travailleurs autant qu'elles engagent les fonctionnaires chargés de la mettre en œuvre, d'où l'impérieuse nécessité de les prendre en compte», conclut le communiqué.

Les travailleurs de l'APS, réunis hier, vendredi en assemblée générale, ont décidé de décréter un mot d'ordre de grève de 24 heures renouvelable, le temps de voir concrètement les suites qui seront données ou non aux instructions réitérées du président de la République portant sur la modernisation de l'agence publique et la nécessité de renforcer ses moyens, rapporte un communiqué parvenu à la rédaction de Sud Quotidien.

