Sénégal: Divergences autour du processus électoral, situation pré-électorale tendue... - La société civile plaide le dialogue

La société civile sénégalaise est encore montée au créneau pour appeler les acteurs politiques à des concertations, surtout par rapport aux difficultés liées à la conduite du processus électoral. A l'occasion d'un panel sur le thème « Un processus électoral, démocratique, transparent, honnête et apaisé au Sénégal » organisé hier, vendredi 28 septembre, les membres de la société civile ont tiré la sonnette d'alarme pour que le Sénégal ne tombe pas dans une crise.

Le climat socio-politique tendu à quelques mois de la présidentielle de 2019, ne laisse pas indifférente la société civile. A cet effet, elle a organisé hier, vendredi 28 septembre, une rencontre qui a réuni des leaders du pouvoir et de l'opposition afin de trouver des solutions aux problèmes de l'heure.

Axé sur le thème « Un processus électoral, démocratique, transparent, honnête et apaisé au Sénégal », le panel citoyen a été l'occasion de diagnostiquer le parrainage, les guerres verbales et le fichier électoral qui continue de susciter moult divergences. « Les motivations de ce panel se passent de commentaires, du fait d'un sentiment diffus de malaise démocratique qui gagne de plus en plus l'opinion, l'impression dominante que quelque chose d'inachevé existe dans le processus électoral et qui pourrait être porteur de risques n'est plus une vue d'esprit », a déclaré le directeur régional d'Amnesty international pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Selon Alioune Tine, le « césarisme démocratique institué en 1963 par Léopold Sédar Senghor avec le président-peuple, détenteur de l'exclusivité de la légitimité, contrôlant l'ensemble des institutions semble être un horizon politique indépassable, un increvable plafond de verre sur lequel on bute désespérément en dépit des luttes démocratiques et des changements de régime ». Ce qui lui fera dire que le « Sénégal n'arrive pas à stabiliser ses acquis démocratiques, un des grands défis de la démocratie sénégalaise ».

Parmi les « irrégularités » qui entachent également le processus électoral, Alioune Tine évoque le fait que plusieurs personnes qui dirigent ou qui sont dans des organes de régulation arrivées au terme de leurs mandats, occupent toujours leurs postes. Il cite, entre autres, la « Commission électorale nationale autonome (Cena) » et le « Conseil constitutionnel ». Revenant sur les « méfaits » du parrainage, Alioune Tine a fait savoir que « pour la première fois dans l'histoire politique, des poids lourds de l'opposition risquent d'être exclus de la présidentielle de 2019 ».

Par ailleurs, la société civile est décidée à aider les citoyens à retirer leurs cartes d'électeur. « Nous allons mener une campagne pour sensibiliser les électeurs pour qu'ils aillent retirer leurs cartes car, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de citoyens n'ont pas retiré leurs cartes d'électeur», a soutenu le président du Collectif des organisations de la société civile pour les élections, Babacar Guèye. Aussi, ajoutera-t-il, « c'est important pour la démocratie parce que nous allons vers une élection extrêmement importante pour élire une Président de la République qui est la personnalité la plus importante du pays. Il faut donc que son élection lui confère le maximum de légitimité pour exercer le pouvoir ». La rencontre qui a vu la participation de plusieurs acteurs a aussi été l'occasion d'expliquer le rôle de l'administration, des régulateurs et des médias dans le processus électoral. Les membres de la société civile souhaitent ainsi que les recommandations pourront permettre à transformer les « faiblesses et les vulnérabilités en opportunité ».

MAMADOU DIOP DECROIX, DEPUTE DE L'OPPOSITION : «La Cena couvre le ministère de l'Intérieur»

Je pense que cette rencontre est une très bonne idée parce que pour la première fois, je rencontre des membres éminents de la coalition au pouvoir. Avant, je ne les ai jamais rencontrés en tous cas sur des questions qui concernent le processus électoral. Je pense qu'à la fin, ça permettra d'aller sur le vrai problème, c'est-à-dire sur le processus électoral qui pose aujourd'hui des problèmes et des inquiétudes aux Sénégalais.

J'ai expliqué de mon point de vue que les principaux leviers qui permettent d'avoir une élection transparente et honnête, tous ces principaux leviers sont dirigés par des personnalités pour lesquelles j'ai beaucoup de considération et que je connais mais qui sont toutes à la retraite et qui sont gardées là à la tête de ces institutions. Je ne sais pas pourquoi. C'est un premier problème dont il faut parler.

Pour l'accès au fichier électoral, j'ai évoqué l'article L 48, c'est la loi. La Cena qui ne sert plus strictement à rien, la loi électorale lui donne la possibilité lorsque qu'il y a disfonctionnement sur la sincérité des élections qui peut porter atteinte à tout le processus, mais elle n'a jamais rectifié l'administration. Elle s'est contentée d'attendre la fin des élections en tout cas pour ce qui était des législatives pour faire un rapport et signaler le dysfonctionnement. Est-ce qu'on a mis la Cena en place pour juste faire Médecin après la mort ? Non. Tout le monde a entendu l'opposition se plaindre sur le fait de n'avoir pas accès au fichier électoral. C'est en ce moment qu'on entend la Cena dire « oui, on doit remettre le fichier électoral au candidat tant de jours avant les élections ».

Mais nous ne parlons pas de ça mais du droit de regard et de contrôle sur le fichier électoral. Mais le ministère de l'Intérieur refuse et la Cena couvre le ministère de l'Intérieur. Concernant la société civile, il faut en parler parce qu'on ne peut pas être entre les deux. La société civile doit jouer son rôle mais elle ne le fait plus. Je ne peux pas mettre toute la faute sur la société civile mais il faut bien le dire, il y en a qui s'efforcent de bien faire leur travail. Je pense que si on veut la paix et la tranquillité dans ce pays, c'est l'intérêt de tout le monde et même du pouvoir. Regardez ce qui est en train de se passer avec le parrainage, c'est la traite des cartes d'électeur. J'ai dit tantôt qu'à défaut de la traite des arachides, on a la traite des électeurs. Tout le monde l'a constaté et le parrainage est un élément dans le processus électoral. Où est la société civile pour dénoncer ça ? Où est la Cena ? Et ils achètent les cartes publiquement. Je pense donc qu'il y a là un problème très sérieux ».

MOR NGOM, MINISTRE-CONSEILLER DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : « Si vous refusez de participer à une procédure sur le processus électoral, vous devez vous-même vous incriminer »

Je pense qu'aujourd'hui, notre pays n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs ou de copier quoi que ce soit en termes de processus électoral. Notre démocratie vit et elle se nourrit très bien parce que sa source nourricière est l'expérience que nous avons eue depuis 1960 et bien avant même. Parce qu'il y a eu des élections dans ce pays bien avant l'indépendance.

Toutes les élections au Sénégal se sont passées de manière exemplaire. Je ne vois pas où se situe la grande question aujourd'hui. Si vous refusez de participer à une procédure sur le processus électoral, je crois que s'il y a faute ou erreur, vous devez vous-même vous incriminer.

Sur la question de la disponibilité du fichier électoral, je pense que la Cena a fait une sortie en disant que le fichier électoral sera disponible et à l'endroit de tous les candidats. Pour ce qui est des cartes électorales, allez au niveau des commissariats, c'est la même chose parce que ce sont les cartes d'identité qui servent de cartes d'électeur. Allez-y, vous constaterez que les cartes y sont en très grand nombre. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer là-dessus et de demander à nos concitoyens d'aller retirer leurs cartes d'identité.

C'est vrai. Le ministère de l'Intérieur a une charge fondamentale là-dessus et la communication, c'est la mise à disposition, l'orientation. Je pense que dans ce pays, nous devons être en mesure de pouvoir nous asseoir autour d'une table et échanger parce que même une guerre finit toujours autour d'une table.

Pour ce qui est de la Cena, je crois que les textes sont clairs et il ne m'appartient pas d'être partisan. Je reconnais que je suis membre imminent de l'APR et de Bennoo Bokk Yaakaar. Tout ce que je peux faire quand il y a une question de ce genre, je vais chercher ou poser la question et comment la poser pour qu'on puisse trouver une solution ensemble parce que la Cena n'est pas la Cena de l'APR ni de Bennoo mais la Cena du Sénégal et nous devons tous œuvrer pour la que la Cena puisse être la Cena qui règle tous les problèmes qu'on a pour une élection transparente.