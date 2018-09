Tunisie: Tranches de vies

Née en 1953 à Dakar (Sénégal), Ana, comme elle se fait appeler, passe plusieurs années en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest où exerce son père, fonctionnaire français. A Paris, elle poursuit des études supérieures de droit et de sciences politiques à la Sorbonne, intègre à son tour la fonction publique et part en poste dans plusieurs pays : Tunisie, Algérie, Espagne et Gabon. Passionnée de dessin et de peinture, elle fréquente les écoles de Madrid : «Atenea» et «Artiocio» et l'école nationale supérieure des beaux-arts de Paris avec Micha Laury et Marie Wisnewska. Elle s'essaie alors à la sculpture ainsi qu'à la peinture sur céramique.

Elle a exposé à Madrid, à Libreville et à Paris et chez nous à la galerie le Damier à Tunis en 2014 et à l'espace l'Agora à l'occasion de son ouverture.

Dans ses «carnets de voyage», l'artiste nous présente au gré de ses peintures aux différents formats et autres traitements, des prises de vue et autres arrêts sur images sur des impressions, des personnes rencontrées, des tranches de vies, des décors et autres paysages de ces pays qu'elle a parcourus. Les figures féminines reviennent souvent dans ses œuvres, des corps qui prennent la pose et des visages sans traits qu'elle aborde techniquement en couches d'aplats ocre ou alors en misant sur des jeux de textures. Afrontières dans ses déplacements mais aussi dans sa manière de traiter la toile, elle déambule, avec sa palette vive, à travers différentes approches picturales mais sans s'éloigner totalement du figuratif.

Une nouvelle figuration pour scander des scènes qui semblent nous parler, des bruits que l'on pourrait presque entendre jaillir de ces attroupements dans des villages, dans des plages ou encore des pensées qui émanent de ses différentes figures féminines et autres nus qu'elle saisit avec des citations picturales de Modigliani, Gauguin et Matisse. A voir.