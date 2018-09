Sénégal: Accès aux crédits - Des assureurs ouvrent une ligne crédit pour les PME

Birima Mangara, ministre délégué chargé du budget présidant ladite cérémonie dira: «la disponibilité de l'assurance constitue un outil important dans le sens de lever les contraintes économiques et financières des petites et moyennes entreprises». Il ajoute: «Ce produit entre dans un domaine où l'Etat met beaucoup d'espoir pour appuyer le développement du secteur privé national enfin de renforcer les capacités productives du pays». Donc, «nous comptons beaucoup à ce secteur dans l'opérationnalisation du Plan Sénégal Emergent (Pse)».

Selon Pape Alioune Ndao, président du Conseil d'administration de Askia Assurances légitimant cette nouvelle offre dira: «Les solutions sont adaptées aux besoins des entreprises et offrent un moyen simple et rentable de s'assurer que l'entreprise est payée pour les produits et services qu'elle fournit, à d'autres entreprises (Assurance-crédit inter-entreprises)».

Le marché au crédit pour le développement des petites et moyennes entreprises s'élargit. En effet, Askia Assurances, partenaire du Groupe carte vient de lancer sur le marché un nouveau produit dénommé (Assurance-crédit inter-entreprises). L'assurance-crédit connue également sous le nom d'assurance créances commerciales protège le plus grand actif d'une entreprise ses créances commerciales.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.