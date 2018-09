Sénégal: Saly-Portudal / Enquête de satisfaction auprès des usagers des services bancaires - Les acteurs posent le diagnostic

Le rapport d'analyse de l'enquête de satisfaction auprès des usagers des services bancaires fait l'objet d'un atelier technique de restitution et de partage avec les banques depuis avant-hier, jeudi, à Saly-Portudal. Des personnes ressources de la profession bancaire et des autorités de contrôle et de régulation du secteur financier étaient conviés à passer en revue le travail accompli en les confrontant à leurs expériences et pratiques.

Mahamadou Camara, représentant le ministre de l'Economie, des finances et du plan a insisté à l'ouverture de ce séminaire sur la mise en place de l'Observatoire de la qualité des services financiers, une volonté des pouvoirs publics pour la promotion de l'inclusion financière. Pour cause, notait-il, l'amélioration de l'offre de produits et services financiers va de pair avec la relation entre institutions financières et clients ou usagers. La démarche, selon lui, entend relever le taux de bancarisation et de pénétration de l'assurance, une contribution à la facilitation de l'accès des populations aux services financiers de base, à des coûts plus réduits.

A l'en croire, une telle orientation s'inscrit dans les axes du Pse pour une finance inclusive comme moyen de lutte contre l'exclusion et la pauvreté, principalement chez les couches les plus vulnérables de la population. La promotion de l'accès aux services bancaires, une tarification transparente et responsable et une protection efficiente des clients et usagers du secteur financier constituent par ailleurs, selon lui, les trois principales exigences pour arriver à satisfaire la préoccupation précédemment évoquée. Avant de relever que des statistiques révèlent en décembre 2017 un décompte de 29 établissements de crédit (25 banques et 4 établissements financiers à caractère bancaire).

Le nombre d'agences et de bureaux se chiffre à 487. Ainsi, le taux de financement de l'économie se situe à 36% pour la même année. Pour le taux d'accès des populations aux services bancaires, la faiblesse est visible avec, en décembre 2017, un ratio de 19 ,64% contre 17,74% en 2016 comparés à ceux du Maroc qui sont à 45% et de la Tunisie à 60%.Ces constats vont aussi avec de nombreux défis, selon lui. A l'instar des coûts élevés des services, les entraves à la mobilité bancaire des clients, le défaut de transparence financière dans la relation contractuelle, le risque de surendettement des clients, le faible niveau d'éducation financière et l'inaccessibilité géographique des réseaux de distribution en zone rurale.