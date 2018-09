Sénégal: Orientation et guidance scolaire - Des acteurs diagnostiquent un domaine méconnaissable

La 2ème édition de la foire des innovations en Education et Formation (FIEF) s'est ouverte hier, vendredi 28 septembre, au centre culturel Blaise Senghor, sous le thème : «Promotion des Sciences et de la Technologie». Le panel sur le «système d'orientation et de guidance scolaire», a été l'objet d'une discussion entre acteurs. Entre absence de communication et une politique nationale de l'orientation et la méconnaissance des parents, les panélistes ont diagnostiqué le mal et proposé quelques pistes de solutions.

UN DOMAINE MECONNAISSABLE

Alors que les acteurs indexent des facteurs tels que le quantum horaire, les intrants pédagogiques et l'environnement scolaire pour expliquer l'échec des apprenants, ils semblent occulter la question de l'orientation scolaire dans leurs argumentaires. C'est un facteur non négligeable sur les résultats enregistrés dans les examens et concours nationaux. L'aide à l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle des élèves est pourtant une partie intégrante des fondamentaux d'un système qui se veut performant. Où sont les psychologues conseillers capables de founir aux élèves et aux étudiants des conseils et des orientations qui pourront les aider à choisir leur filière d'études ou de formation professionnelle ainsi que leur insertion socioprofessionnelle ?

En attendant de les voir plus souvent sur le terrain et visible dans les écoles et établissements, l'élève est orienté par le professeur, ses parents et/ou influencé par son voisin ingénieur, médecins ou journalistes. Au niveau du supérieur, la problématique persiste car l'étudiant doit décider de son orientation via la plateforme campusen, sans aucune information sur cette option ou spécialité. Il le fait tantôt par hasard, tantôt par suivisme.

Dans ce tohu-bohu, l'élève sans avoir au préalable des prérequis, enchaine les contreperformances. Son mauvais rendement scolaire est, peut-être, favorisé par le mauvais choix.

ABSENCE D'UNE POLITIQUE NATIONALE DE L'ORIENTATION

Dans cet environnement favorisant les échecs scolaires, la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l'Education Publique (COSYDEP) a initié hier, vendredi 28 septembre, un panel sur le « système d'orientation et de guidance scolaire », au centre culturel Blaise Senghor.

C'est dans le cadre de la foire des innovations en Education et Formation (Fief) qui a pour objectif de renforcer la collaboration entre les acteurs et de rendre visibles les innovations dans le secteur.

«Une étude sérieuse doit être faite pour savoir comment se fait l'orientation des élèves. Aupraravant, il y avait des collèges d'enseignement pratique et des collèges d'enseignement général. L'élève avait la possibilité de choisir. Cette option n'existe plus. C'est au lycée que l'apprenant peut choisir entre les séries littéraires ou scientifiques. Pas d'orientation à proprement parler au Sénégal », souligne El Hadji Ngom, psychologue conseiller et évaluateur. Non sans indiquer « j'ai interrogé beaucoup d'enfants qui n'ont jamais mis les pieds au centre d'orientation. D'après mon expérience, trois cas de figure se posent généralement : les parents choississent pour leurs enfants ; les enfants sont influencés par leur entourage, les parents, les oncles, les voisins et les technologies ; le rêve de devenir pilote, enseignant ou journaliste ».

Djibril Sene du Centre national de l'orientation scolaire (Cnos) pointe du doigt l'absence d'une politique nationale de l'orientation. «Nous avons un document provisoire sur lequel les gens sont en train de travailler. L'absence de communication est un maillon faible du Centre. Nous intervenons que sur les élèves de 3ème et de terminale », explique-t-il. Djibril Sene a fait savoir que « le diagnostic a montré que le cadre législatif et réglementaire est incomplet. Les moyens financiers sont insuffisants ».

En annonçant que le centre est en train de travailler sur un système d'orientation inclusif en phase de l'environnement social, économique, de l'emploi et aux exigences de qualité, Djibril Sene a relevé que « le centre a des logiciels d'orientation permettant aux élèves d'accéder à des informations via le net ».

Pendant que le doyen El Hadji Ngom préconise une agence nationale d'orientation scolaire rattachée à la Primature pour aider les élèves, il faut noter que la lettre de politique générale pour le secteur de l'éducation et de la formation de 2012 a donné une idée claire sur l'orientation. Pour que l'apprenant puisse bénéficier d'une offre éducative et de formation souhaitée, la lettre de politique préconise «une politique cohérente d'orientation scolaire et professionnelle à travers laquelle les élèves et les étudiants en rapport avec leurs familles, les chercheurs d'emploi et les travailleurs, sans exclusion, sont dotés de compétences qui leur permettent d'être auteurs et acteurs de leur orientation, de leur projet personnel et professionnel, grâce à des services d'orientation scolaire et professionnelle de qualité répondant aux exigences actuelles du contexte économique et social ».