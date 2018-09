Sénégal: Situation des élevés-maitres, déficit d'enseignants et enseignement supérieur - Le Sudes indexe une année pleine de dangers

Le Sudes exige «le respect de la durée indispensable pour une formation initiale de qualité, à tout le moins acceptable». Pour l'enseignement supérieur public, les camarades de Amadou Diaouné, secrétaire général du Sudes, dénoncent «l'insuffisance notoire d'enseignants-chercheurs qui fait que dans toutes les universités publiques, l'Etat a recours à des milliers de vacataires à l'emploi précaire, sans droits et éhontement exploités, ne bénéficiant, d'aucune considération et traitement à la mesure de leur contribution au fonctionnement de ces institutions universitaires».

Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes) estime que la rentrée des classes 2018-2019 est malheureusement placée sous de mauvais auspices à cause de la mauvaise gestion des problèmes de fond dans le secteur de l'éducation».

