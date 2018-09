Tunisie: Le marathon culturel continue

Feu Moncef Belhaj Yahia est l'un des meilleurs éléments que le ministère des Affaires culturelles avait envoyé à Prague, la capitale tchèque, dans les années soixante-dix. Il avait brillé par l'audace des sujets qu'il abordait. Il tenait également à apporter à la marionnette une esthétique particulière dans sa forme et dans sa structure. Moncef Belhaj Yahia était parmi ceux qui défendaient la pureté du domaine et son indépendance et qui tenaient à sa distinction.

Samir Besbes est issu d'une autre école artistique, l'école française, différente et oscillante entre l'animation et le maniement des marionnettes. Les personnages racontent au spectateur des histoires originales et adorables dont les détails restent facilement en mémoire.

Abdelhak Khmir, cet homme aux doigts d'or, a étudié chez les spécialistes des marionnettes à fil. Il a ainsi acquis une adresse et un grand professionnalisme. Les connaisseurs de ce domaine lui reconnaissent cette habileté en Tunisie et à travers le monde. Il a participé avec sérieux et abnégation à instaurer les bases de l'art de la marionnette sur la scène culturelle et artistique nationale et à découvrir le savoir-faire et la créativité chez les nouvelles générations.

Ce soir, sur la scène du théâtre des jeunes créateurs, le rideau se baissera sur cette première édition avec ses performances et ses lacunes, ses défis et ses émotions.

Toujours à la Cité de la culture, et à quelques minutes d'intervalle, s'ouvrira la 5e édition des Journées musicales de Carthage qui se poursuivront jusqu'au 6 octobre.

Plus de deux cents invités nationaux et internationaux, des manifestations, des compétitions artistiques spécifiques à plus d'un genre : kids, pop, live band, virtuose, hip hop et électro, formation, films, show case et des activités adressées à un public de différentes orientations intellectuelles, de différents goûts et de tout âge. C'est ce que nous promet, entre autres, Achref Chergui, directeur de cette édition. Quant à la soirée inaugurale, elle sera assurée par le musicien et compositeur Zied Zouari.

Malgré beaucoup de remue-ménage dans le bureau directeur qui a connu de multiples «démissions» de ses membres, les derniers communiqués publiés par certains des partenaires des JMC affirmant leur désistement, et les nombreux «malentendus » qui caractérisent cette édition, espérons que cette 5e édition arrivera à relever ses défis et tenir ses promesses.