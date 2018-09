Madagascar: Détournements de fonds à la Croix-Rouge malgache

Une source proche du dossier indique que l'escroquerie a reposé sur la manipulation des taux de changes : les trois personnes incriminées ont profité de l'écart entre l'euro et l'ariary pour empocher la différence. Cette source précise aussi que la manipulation était facile à démasquer. Ce « détournement en particulier », car il y en aurait d'autres qui concernent la gestion financière globale de la Croix-Rouge malgache. Un détournement de fonds global donc, qu'il va falloir décortiquer à travers une série d'enquêtes qui ne font que commencer.

Le secrétaire général de la Croix-Rouge malgache et deux comptables ont été placés sous mandat de dépôt vendredi après avoir été entendus au pôle anti-corruption. Ils sont poursuivis pour abus de fonctions, détournements de fonds, faux en écriture et usage de faux.

Il y a cinq mois, la Croix-Rouge norvégienne révélait un détournement de fonds d'un montant d'un peu plus de 100 000 euros au sein de la Croix-Rouge malgache (dont la Croix-Rouge norvégienne est le principal bailleur). Le Bianco, le Bureau indépendant anti-corruption malgache, s'est saisi du dossier et a enquêté. Vendredi, neuf personnes (les principaux responsables de l'organisme) ont été déférées au pôle anti-corruption.

