Afrique: Coupe de la Confédération - Des demi-finales très ouvertes

Au cours des cinq dernières années la Coupe de la Confédération a couronné des équipes de premier plan. Le CS Sfaxien, vainqueur pour la troisième fois de l'épreuve en 2013, puis Al Ahly, l'Etoile du Sahel, enfin à deux reprises le TP Mazembe. Cette année le lauréat a trois chances sur quatre d'appartenir à la même catégorie, qu'il s'agisse de l'Espérance de Tunis, de l'AS Vita Club de Kinsahasa ou d'Enyimba d'Aba. Le quatrième, Al Masry ne possède à ce jour aucune lettre de noblesse particulière. Le podium, il ne connaît pas encore. Et cette année, pourquoi pas, pourrait être la sienne.

La saison dernière, il a terminé troisième du championnat d'Egypte derrière l'inaccessible Al Ahly et Ismaïly, mais devant le Zamalek. Une position respectable. C'est l'un des bastions actuels du ballon rond dans son pays. Dans cette Coupe de la Confédération Total 2018 Le club a déjà disputé quatorze matches et n'en a perdu qu'un seul, le 20 février à Lusaka, contre les Green Eagles. Sur le terrain l'équipe étonne. Sur le banc aussi. Son entraîneur est l'une des anciennes figures de légende du football égyptien, le meilleur buteur des "Pharaons", un homme de caractère, Hossam Hassan. Aujourd'hui âgé de 52 ans, il a entamé sa nouvelle carrière d'entraîneur dès sa retraite de joueur. Après deux épisodes avec Egypt Telecom, Misr Makassa, l'équipe nationale de Jordanie, Ittihad Alexandria et Zamalek (deux fois), il est revenu en 2015 pour la troisième fois à la tête d'Al Masry et a connu un certain succès depuis.

En coulisse on peut apercevoir son jumeau, Ibrahim, ancien international également. Les deux sont inséparables. Hossam entraîne, Ibrahim est directeur sportif. Les deux "têtes brulées" se sont apaisées. Il n'est qu'à entendre Hossam. "La star, c'est l'équipe elle-même. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs dans l'équipe et ils continuent à aller et venir. Mais celui qui joue fait de son mieux pour l'équipe elle-même". Le problème d'Al Masry c'est qu'en face il y aura l'AS Vita Club de Kinshasa, le grand rival du TP Mazembe à qui il a ravi son titre de champion au mois de juillet dernier. A la tête du club, on trouve le "cumulard" Florent Ibenge, entraîneur du Vita Club mais aussi sélectionneur des "Léopards". Il est aux commandes depuis 2013. L'année suivante il a emmené le club en finale de la Ligue des Champions, perdue face à l'ES Sétif, après avoir été départagé par les buts marqués à l'extérieur. Il connaît le football africain sur le bout des doigts. Et lui aussi, comme Hossam Hassan, sait parler haut et fort.

Un match qui devrait être passionnant.

La deuxième demi-finale entre Enyimba et le Raja de Casablanca ne manque pas ni d'attrait, ni d'incertitude non plus. Le Raja a été le premier club à inscrire deux fois son nom au palmarès de la Ligue des Champions (1997, 1999), nouvelle formule, quand elle a succédé à la Coupe d'Afrique des clubs champions il y a 21 ans. Et Enyimba a été le second à réaliser le doublé (2003, 2004).

Le Raja a traversé une grande crise au cours des dernières années. Son dernier titre national remonte à la saison 2013/2014. Il s'est qualifié pour l'épreuve continentale grâce à sa victoire en Coupe du Trône en 2017.

Le parcours des deux équipes depuis le début de la saison est à peu près similaire. Huit victoires, trois nuls et une défaite pour les Marocains; sept victoires, trois nuls et deux défaites pour les Nigérians.

Le Raja comme Enyimba sont à la recherche d'une gloire passée. La dernière performance notable du club d'Aba est une place de demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2011. Pas grand chose à se mettre sous la dent.

Au total les deux demi-finales paraissent extrêmement ouvertes et il ne faut pas prendre en grande considération le fait de jouer le second match chez soi. Ce n'est plus l'avantage qu'il avait été en d'autres temps.