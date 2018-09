Cameroun: Accident sur le Grand Prix Cycliste Chantal Biya !

« Les jours des victimes ne sont pas en danger. Les victimes souffrent des blessures légères. Les radiologies effectuées sur les victimes ne présentent aucune gravité. Les équipes Rwandaises er Burkinabé sont sorties de l'hôpital et ont regagné Yaoundé pour observation », peut-on lire dans la note officielle qui indique également que la compétition se poursuit pour les autres coureurs, y compris le Maillot jaune et que l'équipe ivoirienne a décidé de poursuivre la compétition.

« Un bus de type « Coaster » transportant des coureurs issus des équipes du Rwanda, du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire a fait une sortie de route dans un virage et s'est renversé, faisant 17 victimes immédiatement transportées d'urgence par les ambulances de la caravane à l'hôpital de District de Mbalmayo où ils ont été pris en charge par une équipe de médecins et d'infirmiers », indique le communiqué.

