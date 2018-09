Tunisie: Le temps du rachat

En poule C, ce sera la course au leadership. El Makarem de Mahdia qui va débuter l'exercice tout comme la JSKairouanaise a besoin de se mettre en confiance. L'occasion peut se présenter cet après-midi face à l'ASHammamet. Les Capbonais n'évolueront pas dans leur fief, mais à la salle de Grombalia, celle de Hammamet étant impraticable. Quant aux Hammamétois, ils n'ont pas intérêt à subir une seconde défaite d'affilée. De son côté, la JSK aura peut-être l'occasion de gagner son premier match de la saison en accueillant Sakiet Ezzit. Attention tout de même, il semble que Sakiet Ezzit affiche une forme resplendissante en ce début de saison et a les moyens de poser des problèmes aux Aghlabides.

Les deux perdants de la journée inaugurale, en l'occurrence le CSHiboun et l'ASTéboulba, seront face à face. Les deux équipes sont dos au mur et n'ont pas intérêt à goûter à une seconde défaite. L'avantage du terrain pourrait cependant être en faveur du CSHiboun.

