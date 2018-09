Tunisie: La 100e d'Al Ahly grâce à Ali Maâloul buteur

Pour la première fois de la saison en Belgique, la VAR s'est vu établir un rapport entièrement négatif. L'assistance vidéo aurait dû intervenir dans le match Zulte Waregem-Courtrai lors du but annulé à Julien De Sart (Courtrai). Lors d'un corner, Christophe Lepoint a été poussé dans le dos par Hamdi Harbaoui et a heurté un défenseur de Zulte Waregem, lequel a mal dévié le ballon.

Seïfeddine Khaoui a inscrit le premier but de Caen, tenu en échec sur sa pelouse par Montpellier sur le score de (2-2) dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1 française. Il a inscrit à la 10e minute du match son premier but de la saison. Recruté cet été par Caen en provenance de L'OM, Seïfedine Khaoui a inscrit un but de toute beauté.

