Ile Maurice: Examens SC-HSC - Des solutions pour atténuer l'impact des embouteillages sur les élèves

Les candidats aux examens du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC) ne seront pas pénalisés à cause des travaux liés aux Metro Express et à d'autres projets routiers, dont le Road Decongestion Programme (RDP), les travaux de l'autopont du Caudan et la troisième voie à Jin-Fei-Roches-Bois. Un comité technique, réuni hier, vendredi 28 septembre, et présidé par Das Mootanah, Chief Executive Officer (CEO) de Metro Express Limited, a identifié une série de solutions afin d'atténuer l'impact des embouteillages sur les élèves qui passent les examens à partir d'octobre.

Les mesures recommandées par le comité sont, entre autres, que le Mauritius Examinations Syndicate (MES) dirige les candidats vers les centres d'examens les plus proches pour les cas de retard dus aux embouteillages. L'organisme doit donner un numéro d'urgence qui sera actif pendant la période d'examen et il doit communiquer avec la Control Room de la police, afin de faciliter le mouvement du trafic dans les régions critiques.

La police a déjà déployé des unités additionnelles dans les régions critiques et autour des centres d'examens. Une présence accrue sera fournie quand c'est nécessaire. Le MES doit conseiller les candidats de quitter leur résidence plus tôt que d'habitude, d'éviter les heures de pointe et leur donner du temps additionnel, dépendant du trajet. La National Transport Authority (NTA) doit mettre la pression sur les opérateurs de bus pour qu'ils se conforment au plan d'opération et de ramassage des élèves.

Flexitime

D'autres mesures consistent à améliorer la campagne de communication. Le traffic watch peut être utilisé ainsi que les liens officiels des sites Internet du MES, du ministère des Infrastructures publiques, du ministère de l'Éducation, entre autres. Une liste d'informations sur les déviations sera fournie par le ministère des Infrastructures publiques, le MES et la police. De plus, les horaires de bus seront affichés là où c'est disponible. Le comité propose aussi d'encourager le décalage des heures de bureau et le flexitime pendant la période d'examens.

Cette réunion s'est tenue en présence de plusieurs parties prenantes, notamment les représentants du ministère de l'Éducation, les municipalités, le MES, la NTA, la Road Development Authority (RDA) et la police. Lors de la réunion, le CEO de Metro Express Limited a passé en revue les régions critiques. Das Mootanah explique que les déviations routières ne sont pas uniquement pour le Metro Express mais également pour les projets du RDP et de la troisième voie dans la région de Jin-Fei-Roche-Bois également. «Les déviations n'affectent pas vraiment la circulation mais certaines mesures doivent être prises», explique le CEO.

Pour le projet du Metro Express, il y a deux déviations majeures, l'une sur l'autoroute M1, à St-Louis, et l'autre le long de la rue Vandermeersch, à Rose-Hill. Il s'avère que la M1 a maintenu le nombre de voies existant et la gestion routière se fait convenablement. À Vandermeersch, il a été observé que la fluidité du trafic s'est améliorée depuis la déviation de la phase 1 et à la jonction des nouveaux feux de circulation, à proximité du Central Electricity Board.

Quant aux projets du RDP, qui tombent sous la RDA, incluant l'autopont de Decaen, les ronds-points et autoponts de Jumbo-Phoenix- Dowlut et la troisième voie de la JinFei, les autorités ont observé qu'ils sont sous contrôle. Ainsi, après avoir revu tous les projets, le comité a conclu que le problème d'embouteillage est plus ou moins inhérent et que les déviations sont bien gérées dans l'ensemble.