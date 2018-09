Tunisie: Bientôt vingt-quatre coordinations régionales

Il a estimé que «ces coordinations peuvent entraver le processus de création d'un projet national global, en cours de réflexion et de concertation entre partis politiques et personnalités nationales».

Ce mouvement spontané de citoyens dans le cadre de coordinations régionales a pour principal objectif de soutenir la stabilité politique et les objectifs du gouvernement ainsi que les prochaines échéances dont les élections législatives et présidentielle dans les délais impartis, a-t-il souligné.

D'après Husseini, ces coordinations regroupent des citoyens membres de partis et d'associations ou des indépendants et des conseillers municipaux.

Il a ajouté que la création d'une coordination à Jendouba sera annoncée samedi prochain, et celle de Siliana dimanche. La première coordination a été créée dans le gouvernorat de Ben Arous et sa mise en place a été annoncée jeudi dernier, a-t-il déclaré à l'agence TAP.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.