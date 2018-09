Tunisie: A l'assaut de l'ESRadès

Et ce sera aussi les mêmes vœux et les mêmes attentes qu'on énonce avant chaque saison, soit un championnat plus équilibré, plus attrayant au début et moins nerveux vers la fin, y a-t-il quelque chose qui va changer ? On l'espère vivement, bien que les problèmes et les difficultés de la majorité des clubs soient encore persistants.

Les finances et la formation demeurent les deux grands casse-têtes pour tout le monde. Et même les clubs aux moyens forts, comme l'ESR, ont dû, à l'intersaison, marquer un temps d'arrêt et diminuer leurs budgets, moyens obligent. Techniquement, il y aura une formule qui diffère un peu (mais pas beaucoup) de l'ancienne.

Deux groupes de 6 clubs chacun, les premiers passent directement et on aura 4 matches pour désigner 4 autres clubs qui se qualifieront pour le play-off. Le nombre des matches du super play-off va augmenter lui aussi. Le champion devra gagner 3 matches en finale. Les chances de chaque club?

L'échiquier ne va pas changer par rapport à la saison dernière, avec l'ESR, l'équipe à battre. Le tenant du titre reste le premier favori à sa succession malgré les départs de quelques cadres et la diminution du budget (une politique d'économie de coûts qui ne veut pas dire austérité). Il y aurait comme adversaires l'USM qui s'est bien renforcée et l'ESS qui a opté pour un nouveau projet sportif. Quant au mercato de l'intersaison, il a été bien actif entre les clubs du haut et du milieu du tableau.

Les transferts clefs

L'ESRadès, qui a réduit son budget, a pu conserver quand même des cadres importants, comme H'didane, El Mabrouk ou Channoufi. Ce n'est pas rien pour une équipe qui a toutes les chances de gagner encore une fois. Les Radésiens ont perdu les services de Abada, Kéchrid et Rezig, mais ont réussi à ramener Mouhli pour le poste d'organisateur. L'équipe sera entraînée par le chypriote Lynos, qui fait son retour à Radès à la place de Adel Tlatli.

A Sousse, l'ESS a mis fin à une époque en rajeunissant l'équipe avec les départs de Selimène, Mouhli, Kenioua et de Sayeh. Nidhal Abdelkrim, qui a dirigé l'équipe en finale de la coupe, a la confiance des dirigeants étoilés qui ont opté pour un nouveau projet sportif. Ils ont réussi à mettre la main sur trois talents montants du basket tunisien, à savoir Racyle, Hajri et Saâda. En même temps, les Etoilés se sont renforcés avec Dhifallah qui va constituer avec Toumi et Braâ les cadres d'expérience.

L'USM sera, elle, à coup sûr, un prétendant aux premiers rôles. L'entraîneur serbe revenant Vlad Jorjovic comptera sur une équipe renforcée par Sayeh, Chouya, Selimène et Albouchi, avec Lahiani qui a décidé de rester. C'est une équipe aux solutions riches et qui a de fortes chances de déranger l'ESR.

Pour les autres équipes, le mercato a été conforme aux moyens et aux ambitions. Et c'est le SN qui a créé l'événement avec un retour en masse de ses ex-joueurs. Les Nabeuliens ont fait quelque chose d'orignal en montant une équipe qui ressemble à celle d'il y a 10 ans presque. Les enfants du club ont retrouvé la maison comme Rezig, Kénioua, Béchir Hdidane et Trabelsi, sous la conduite du Portugais Corado, l'ex-adjoint de Palma en sélection. Avec les jeunes qui ont mûri, comme Khayati, le SN a l'obligation de retrouver sa juste place et de faire oublier les déboires et les petits résultats des dernières saisons. Du côté de l'ESG, c'est pratiquement la stabilité pour un club qui a sorti une bonne saison.

Passons au CA qui devrait avoir du mal à lutter pour le play-off après une énième vague de départs. Marzouki, nouvel entraîneur de l'équipe, a eu comme recrutements Aissaoui, Ben Arbia et les frères Lahmaïer. La première phase va être intense pour les clubs qui cherchent à se qualifier au play-off (essentiellement pour la première place) et assez calme pour les équipes qui se préparent pour le maintien.

Le programme

Groupe A

Palais des sports d'El Menzah

17h00 : JSM-CAB

Gorjani

17h00 : CA-ESG

Grombalia

18h00 : DSG-ESR

Groupe B

Ezzahra

17h00 : EZS-ASH

Nabeul

17h00 : SN-USM

Kairouan

18h00 : JSK-ESS