Ile Maurice: Law and order - Ces «brebis galeuses» qui portent l'uniforme

Ils représentent la loi. Mais plusieurs policiers se sont retrouvés derrière les barreaux dans des affaires de drogue, de corruption ou de vol. L'un des derniers cas en date est celui du constable Leeroy Monvoisin, 22 ans, qui a été arrêté mercredi. D'ailleurs, rien que pour cette année, la liste de «brebis galeuses» en bleu qui ont été interpellées est longue...

Février

Mohammad Heematally, affecté au poste de Souillac, est arrêté par la Criminal Investigation Division de Rivière-des-Anguilles dans le cadre d'un vol dans une boutique. Une somme de Rs 3 000 avait été emportée et les propriétaires ont reconnu le voleur grâce à leurs caméras de surveillance. Le policier a été placé en garde à vue et la police a objecté à sa remise en liberté dans un premier temps.

Mars

Beau-Vallon est secoué par un drame, le 13 mars. Shanta Rao Appadoo, âgé de 78 ans, a été tué. Et son meurtrier n'est nul autre que son neveu, Shantish Rao Appadoo (ci-dessous). Ce dernier, un policier de 25 ans affecté à l'aéroport, avait eu une dispute avec son oncle avant le drame, selon les dires d'un témoin. Le policier s'est constitué prisonnier.

Mai

Le 16 mai, Lockpal Gunga, un policier affecté à Poudre-D'or est arrêté par ses confrères de l'Anti-Drug Smuggling Unit de la division Nord. Il est soupçonné d'avoir remis 25 grammes de haschisch à un habitant du Nord. Il avait été placé en détention.

Juillet

Une plainte est déposée au poste de Quatre-Bornes par une veuve pour vol de pension. Et le 10 juillet, Teeran Gujadhur, un policier affecté à cité Barkly, est arrêté par ses collègues de la ville des fleurs. Il aurait aidé son ami à toucher la pension de la mère de celui-ci. C'est le présumé complice qui a balancé le nom du policier, expliquant que l'officier l'avait aidé à commettre le vol avec l'aide de son cousin. Les deux présumés complices ont également été mis derrière les barreaux.

Sa blague l'a conduit en cellule. Kevin Conhyedass, policier travaillant au poste de Stanley et âgé de 38 ans, avait indiqué qu'il y avait une bombe à l'ICAC, alors qu'une conférence devait y avoir lieu. Appréhendé le 11 juillet, il a avancé que c'était une farce. Il est provisoirement poursuivi sous une charge de Bomb Hoax.

Août

Sheik Abdool Naesheed Emman, âgé de 26 ans, un habitant de Phoenix, est arrêté le 22 août, suivant une série de vols perpétrés dans la région. Le Field Intelligence Office appréhende aussi ses deux complices.

Septembre

Le policier Gary Gopaul (ci-dessus), 27 ans, refait parler de lui. Déjà impliqué dans une affaire de drogue et un cas de viol, il est suspendu de ses fonctions et arrêté le 15 septembre. Lors d'une descente à son domicile, à Goodlands, deux doses d'héroïne sont retrouvées en sa possession. La police objecte à sa remise en liberté et il est placé en détention.

La Special Mobile Force n'est pas en reste. Kailash Awotar, un officier de cette unité âgé de 23 ans, et son ami, Marie Louise Benjamin Emeric, sont arrêtés avec du gandia en leur possession, à La Cuvette, le 15 septembre. Ils ont comparu devant la Bail and Remand Court avant d'être relâchés sous caution.

Cinq jours plus tard, Ravi Oolaghen (ci-dessous), affecté au Passport and Immigration Office, est arrêté. Il est provisoirement poursuivi pour Breach of ICTA. Il était déjà suspendu de ses fonctions suivant un cas de vol. C'est sa concubine, une employée d'Airports of Mauritius Ltd qui avait porté plainte contre cet habitant de Ville-Noire, Mahébourg.

Ashik Tarachand du poste de police de Baie-du-Tombeau serait l'auteur d'un vol à l'arraché à Montagne-Longue. Cet habitant de MademoiselleJeanne, Goodlands, est arrêté le 26 septembre, en compagnie de son présumé complice. Le policier, qui compte cinq ans de service, circulait à motocyclette avec son complice pour commettre les vols.

Le même jour, le constable Leeroy Monvoisin (ci-dessous) affecté à la Road Safety Unit, est interpellé. Cet homme de 22 ans habitant Ste-Croix serait le commanditaire de plusieurs vols. Il a été dénoncé par un présumé voleur. Cependant, l'officier nie les accusations portées contre lui et affirme que le malfaiteur a agi par vengeance.