Ile Maurice: Élections villageoises - Pourquoi n'auront-elles pas lieu encore ?

Véronique Leu-Govind, ancienne présidente du district de Rivière-Noire et membre du Parti mauricien social-démocrate, avance, elle, que «le gouvernement est impopulaire. Il n'a pas le choix que de renvoyer les élections. N'importe quel autre gouvernement aurait pris la même décision. Nous sommes sur le terrain, on connaît les réalités. D'ailleurs, lors des dernières élections de présidents des districts, la majorité provient de l'opposition, mais ils étaient dans l'obligation de retourner leur veste pour bénéficier de l'aide gouvernemental».

Pour Ezra Jhuboo, ancien conseiller de Tamarin et député PTr de la circonscription no14, Savane-Rivière-Noire, «il n'y a aucune communication officielle disant que les élections seront renvoyées. Mais si elles se tiennent en cette période, au no14, le PTr va tout rafler. Le gouvernement croit qu'avec l'asphaltage des routes et l'installation des lampadaires, il sauvera la face. Mais le mal est beaucoup plus profond.»

