Cote d'Ivoire: La plus grande station de traitement d'eau du pays à Agboville (régionales 2018)

Le candidat du RHDP s'est exprimé en ces termes : « Les mots d'affection de manquent à l'égard du ministre Adama Bictogo. Seule la mort nous séparera. La plus grande victoire est le rassemblement à cette place Henri Konan Bédié. À travers cette mobilisation, il y a de l'espoir qui se profile à l'horizon. J'ai parcouru 2 heures et demi pour me rendre à Attiguéhi village de la sous-préfecture d'Agboville. Dieu entend vos cris, vous serez délivrés , avec notamment la construction de la plus grande station de traitement d'eau en Côte d'Ivoire, qui se fera à Agboville. La population souffre, l'heure est venue pour qu'elle sorte du labyrinthe. Certains candidats disent que je veux leur place, seule la population de l'Agnéby-Tiassa fera le choix ».

