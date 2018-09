Guinée: Stopviolguinee.info une plateforme qui lutte contre le viol en Guinée

Dans un communique en date du lundi 30 juillet 2018, le parquet Général, constate avec regret que certains citoyens, utilisent les systèmes d'information (réseaux sociaux, sites Web etc.) pour véhiculer de fausses informations (fake news), des textes, vidéos d'une violence extrême, faisant état de la mort de syndicalistes et de manifestants ou qui seraient entre [... ]...

Une plateforme pour signaler les cas de viols et harcèlement sexuel en Guinée s'inspirant d'une expérience de l'organisation « Harass Map », en Egypte, où de nombreux cas d'agression sexuelle ont été enregistrés pendant les manifestations à la place Tahrir, L'activiste et web entrepreneur « kindy Dramé » lance cette plateforme pour signaler et dénoncer les viols et abus sexuels en Guinée.

