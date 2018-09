Afrique: Ligue des Champions - Primeiro de Agosto - Espérance de Tunis, vingt ans après

C'est une demi-finale improbable qui va se jouer ce mardi 2 octobre 2018 au Sade du 11 novembre à Luanda. Face à face les Angolais du Primeiro de Agosto et l'Espérance de Tunis. Si peu prévisible que les 50.000 places de ce stade vieux de dix ans qui avait été construit dans la perspective de la CAN 2010 se sont vendues comme des petits pains. Cela faisait longtemps que le football angolais n'avait connu pareil événement. Et c'est vrai que la présence du club militaire en demi-finale est une vraie surprise. Mais la victoire des Angolais en quart de finale face à l'ogre Mazembe a brusquement changé les données. Les Tunisiens sont prévenus. Leurs adversaires sont des coriaces.

Le Primeiro de Agosto n'est pas très efficace devant mais affiche une grosse solidité en défense. Hormis lors du tour préliminaire contre les Zimbabwéens du Platinum il n'a jamais gagné un des dix matches suivants par plus d'un but d'écart. Il n'a inscrit que 13 buts en 12 rencontres. Sa défense, c'est du béton avec seulement 8 buts encaissés. Ces statistiques de cette saison dans la Ligue des Champions Total confirment le bilan du club, champion national avec 31 buts marqués en 28 journées et seulement 8 contre.

Imaginons que l'Espérance se soit déplacée à Luanda avec l'intention de défendre, les spectateurs risquent d'être un peu frustrés.

L'Espérance de Tunis est un des géants du football continental même si, curieusement le club "Sang et or" a remporté peu de titres en Afrique, deux en Ligue des Champions (1994, 2011), un en Coupe de la CAF (1997) et un autre en Coupe des vainqueurs de Coupe (1998) contre le... Primeiro de Agosto. Les Espérantistes avaient remporté la première manche, à Tunis, 3 buts à 1 et avaient obtenu le nul à Luanda (1-1). Beaucoup d'eau, depuis, a coulé dans les eaux du fleuve Kwanza dont l'embouchure n'est pas très loin de la capitale angolaise. Et le Primeiro de Agosto n'a pas réussi à émerger.

L'Espérance a confirmé, elle, son rôle prééminent dans le football africain. Un petit retour en arrière, au début des années 2010, le confirme mieux que tout commentaire. Finaliste de la Ligue des Champions en 2010, champion d'Afrique en 2011, à nouveau finaliste l'année suivante (3 finales d'affilée), demi-finaliste en 2013, phase de poules en 2014, quart de finaliste en 2017, tombé de justesse face à Al Ahly. Impressionnant. On serait tenté de qualifier le club tunisois de "père tranquille" du football africain quand bien même sa vie de tous les jours est parfois mouvementée.

Bref l'Espérance, en raison de son énorme expérience des grands matches, a les faveurs du pronostic. Mais quand on a sorti un autre "monstre sacré" au tour précédent comme l'a fait le Primeiro de Agosto on ne rêve qu'à surfer sur la réussite et entrer en finale.