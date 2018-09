Seychelles: Pristine Seychelles - Nouvelle campagne pour sensibiliser les touristes sur la protection de l'environnement

Pristine Seychelles est le nom d'une nouvelle campagne lancée à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, le 27 septembre. Cette campagne vise à rappeler aux partenaires et aux visiteurs que les Seychelles sont un pays durable. Il est mis en œuvre par la Fondation du tourisme durable des Seychelles.

La fondatrice de cette fondation, Daniella Ali - Payet, a déclaré à la SNA mercredi que la campagne mettait également l'accent sur la nécessité et l'importance de préserver la propreté des Seychelles - un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental.

«Notre fondation promeut trois piliers du tourisme durable. Ceux-ci sont fortement liés. Ce sont l'environnement, le social et l'économie. Ces activités sont également vitales pour notre industrie du tourisme et c'est pourquoi, grâce à cette campagne, nous ciblons les individus, les établissements de tourisme et les visiteurs dans une approche coordonnée. "

Rosetta Alcindor, responsable de projet à la fondation, a déclaré que la campagne avait été lancée par le comité du festival du tourisme, dont fait partie la Fondation du tourisme durable des Seychelles.

«Nous éduquons les habitants et les touristes sur les actions qu'ils peuvent entreprendre en tant que visiteurs et résidents pour soutenir et contribuer au mieux au tourisme durable», a expliqué Mme. Alcindor. La campagne a été officiellement lancée jeudi à l'aéroport international des Seychelles.

La campagne a été officiellement lancée jeudi avec l'accueil des visiteurs à l'aéroport international des Seychelles.. (Seychelles Tourism Board) Photo License: CC-BY

«La fondation, en collaboration avec un producteur local, a rassemblé trois vidéos expliquant en détail ce que les individus pouvaient faire pour soutenir l'économie locale, protéger l'environnement ainsi que soutenir et apprendre d'avantage sur les traditions créoles », a déclaré Mme. Alcindor.

Les vidéos sont présentées dans des lieux publics tels que l'aéroport, la gare routière et les salons d'hôtels. «L'insigne Pristine Seychelles a été créé sous la forme d'un coco de mer - ce qui le rend symbolique pour les Seychelles - avec le logo Pristine des Seychelles», a ajouté Mme. Alcindor.

La Fondation du tourisme durable des Seychelles a été créée en 2017 en tant que plate-forme qui collecte, connecte, fait pression et partage des informations, des connaissances tout en facilitant la collaboration entre le secteur privé et des organisations pour aider les Seychelles à progresser vers le tourisme durable.

La fondation entreprend des projets qui traitent des trois piliers du tourisme durable en collaboration avec des organisations locales et internationales à but non lucratif, des secteurs public et privé et des universités. Selon Mme. Alcindor, la Fondation a déjà mis en œuvre un certain nombre de projets, notamment un programme de réduction du gaspillage alimentaire dans les hôtels et les restaurants.

Diana Korner, cofondatrice de la fondation, a dévoilé la campagne Pristine Seychelles au secteur du tourisme dans le cadre du bal du tourisme qui a eu lieu le week-end dernier.

«La campagne encourage les visiteurs à être plus conscients de leur empreinte au Seychelles. La campagne se compose des vidéos mentionnées et des badges, nous prévoyons bientôt de produire des tracts. Il a été lancé lors du bal du tourisme et les insignes ont été remis aux invités », a déclaré Mme. Korner.

La fondation a déclaré que les vidéos seraient intégrées aux promotions d'hôtels, aux systèmes de divertissement internes des vols, et qu'elle en profiterait également pour en faire la promotion lors de plusieurs événements.

Mme. Alcindor a déclaré que cette campagne était une initiative à long terme. «Nous sommes ouverts à la collaboration avec d'autres partenaires pour voir comment nous pouvons promouvoir Pristine Seychelles. Le prochain événement sera la Semaine mondiale du tourisme responsable, qui se tiendra le 8 novembre aux Seychelles ", a conclu Mme. Alcindor.