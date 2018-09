Guinée: Après son éviction, Kelefa Sall privé de gardes de corps

PAC: voici pourquoi les syndicalistes ont annulé leur manifestation du lundi 27 août La marche prévue lundi 27 août 2018, par les syndicalistes de la CNTG et ceux du Port Autonome de Conakry (PAC), pour l'annulation du contrat signé entre la société Albarack et le président Alpha Condé, à huis clos a été annulée. Parlant des raisons du report de cette manifestation qui devrait partir de la bourse [... ]...

Selon une source généralement bien informée, ce samedi matin, M. Sall s'est vu retirer de ses gardes de corps chargés d'assurer sa sécurité. A en croire à notre source, au total six bérets rouges sont appelés à rejoindre leurs unités d'origines. Quatre militaires lui suivaient quotidiennement dans ses activités et les deux autres étaient chargés de sécuriser son domicile privé.

