Cote d'Ivoire: Exposition - Les femmes et les hommes du café à l'honneur

Cette célébration qui se situe dans le cadre de la Journée mondiale du café s'est traduite par un vernissage.

En prélude à la Journée mondiale du café qui sera célébrée le 1er octobre et pour marquer les 80 ans de sa marque Nescafé, Nestlé Côte d'Ivoire met en lumière les femmes et les hommes qui cultivent, transforment et vendent son café par le biais d'une exposition de photos qui leur est consacrée.

Le vernissage baptisée « Celebration by Nescafé », qui a eu lieu le 27 septembre, à 18h30, au Kajazoma Concept, à Abidjan 2 Plateaux, se poursuit jusqu'au 4 octobre. Les photos exposées sont l'œuvre de l'artiste photographe Thierry Nangbo. Le résultat d'une immersion inédite au cœur du monde de Nescafé à travers l'immortalisation des rencontres des employés de la société avec les planteurs de la coopérative Cayat d'Adzopé et la visite de ces producteurs de café à l'usine Nescafé en Zone 4. « A travers ce projet, nous avons voulu faire sauter les cloisons et susciter des partages d'expériences entre les cultivateurs de café et les employés », a expliqué Awa Diaw-Travaly, directrice de la Catégorie café et boissons.

Stanislas Guedj, directeur général de Nestlé Côte d'Ivoire, a, pour sa part, affirmé que sa marque a encore de beaux jours devant elle. « Nous avons appris à grandir et évoluer avec nos producteurs, nos employés, nos commerçants et nos consommateurs qui constituent pour nous une véritable famille », a-t-il confié, avant de préciser qu'en Côte d'Ivoire, Nestlé est la seule entreprise à avoir une usine de transformation industrielle du café depuis 1958. Aujourd'hui, dira-t-il, cette marque offre une gamme complète de produits dans plus de 220 pays. « Jour après jour, ce sont plus de 5 500 tasses de café instantané NESCAFÉ qui sont consommées chaque seconde, dans différentes variétés adaptées aux goûts et aux préférences des consommateurs, à travers le monde », a-t-il conclu.

Ce vernissage a eu lieu en présence d'Adjoumani Kobenan, ministre des Ressources halieutiques et animales, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, du chef de cabinet représentant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, de l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire et de partenaires du système des agences des Nations unies (Fao, Unesco), de la Banque africaine de développement (Bad) et d'autres partenaires, clients, fournisseurs, Ong.