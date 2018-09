Cote d'Ivoire: Africa Santé Expo - La commissaire générale annonce le report pour les 7, 8 et 9 février 2019

Le salon se décline en quatre grands axes. Medafrica, qui est symposium dédié à la médecine ; Beauty africa qui sera le symposium sur la cosmétique ; Innov'africa santé qui permettra de récompenser la meilleure innovation en E-santé (reporté au mois de novembre 2018) et les Awards africa santé.

Initialement prévu pour les 25 26 27 octobre 2018 au Blue Park de l'Ivoire golf club, Le grand salon du secteur de la santé, "Africa santé expo" a été reporté pour les 7, 8,9 février 2019. Et se tiendra au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, a annoncé la commissaire générale de ce salon, Dr Linda Kaboré Bouboutou, le vendredi 28 septembre, à Abidjan-Marcory, au cours d'une conférence de presse.

Selon la pharmacienne, ces changements obéissent à une volonté manifeste du comité d'organisation de voir réunis tous les prescripteurs, les dispensateurs et tous les acteurs du monde de la santé sur une même plateforme ». Bien que les sponsors partenaires et surtout le gouvernement ont manifesté leur intérêt à cette deuxième édition du forum sur la santé, « une coïncidence de calendrier et des facteurs externes ne permettent pas à tous d'y participer. Aussi, le Blue Park d'ivoire golf club est en travaux, ce qui ne permettra d'accueillir un évènement de cette envergure malgré le niveau d'avancement des travaux ».

Le salon se décline en quatre grands axes. Medafrica, qui est symposium dédié à la médecine ; Beauty africa qui sera le symposium sur la cosmétique ; Innov'africa santé qui permettra de récompenser la meilleure innovation en E-santé (reporté au mois de novembre 2018) et les Awards africa santé. Dr Linda Kaboré évoque également la création, le 10 février, d'un conservatoire de plante médicinale, où sera exposé et expliqué à quoi servent les plantes. Ainsi que la mise en place d'un pavillon d'enfant afin de sensibiliser cette tranche de la population sur les accidents domestiques.

Elle fait remarquer que la deuxième conférence du salon portera sur les faux médicaments, qui, dit-elle, permettent de financer le terrorisme. « Cette conférence sera un véritable lieu de formation parce qu'il y aura la présence des experts nationaux et internationaux » a indiqué la conférencière. Qui note également ce salon attend plus 250 exposants, 15000 personnalités, institutions et visiteurs et 200 experts.