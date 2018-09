Cote d'Ivoire: Élections locales - Les candidats Kah Zion et Sarr Bohé jouent en duo Featured

Devenue membre non permanent depuis le 1er janvier 2018, la Côte d'Ivoire présidera le Conseil de… Plus »

«En ma qualité de délégué départemental du Pdci-Rda de Toulépleu, de coordonnateur de la zone ouest-montagneuse, de secrétaire exécutif, ma position ne peut être que la position du Pdci-Rda, la position du président Henri Konan Bédié. Aucunement, il ne saurait en être autrement. C'est pourquoi, je voudrais ici affirmer de façon ferme mon soutien le plus total à mon jeune frère Sarr Bohé Marius, candidat du Pdci-Rda à l'élection régionale dans la région du Cavally. Avec tous ceux qui sont avec moi, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir et dans les règles démocratiques, pour que la liste du Pdci-Rda conduite par mon jeune frère Sarr Bohé Marius gagne au soir du 13 octobre », a assuré Denis Kah Zion qui recevait les deux délégations à sa résidence d'Abidjan.

Le président intérimaire du conseil régional sortant du Cavally, Sarr Bohé et le maire sortant de Toulepleu, Denis Kah Zion travailleront main dans la main, pour hisser le pavillon Pdci en tête de course, à l'issue des élections du 13 octobre. C'est tout le sens d'une rencontre qui a réuni jeudi soir, les staffs de campagne des deux candidats.

