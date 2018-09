Tunisie: Pas de droit à l'erreur

Tout à l'heure, staff technique et joueurs affréteront un vol spécial en direction de Luanda où ils affronteront mardi prochain Primeiro de Agosto en demi-finale aller de la C1 africaine (17h00 H.T). Khaled Ben Yahia et ses hommes ont pour mission de ramener un résultat positif de Luanda dans la perspective de faciliter leur tâche en prévision de la manche retour, le 23 octobre prochain à Radès.

Pour Khaled Ben Yahia, la page du match du Stade Tunisien est tournée. Les seuls perdants dans l'affaire ce sont les joueurs qui n'ont pas su saisir la chance qui s'est présentée à eux. Et ils n'étaient pas tous mauvais. Bilel Mejri, Rami Jéridi, Iheb Mbarki, Ghailane Chaâlali et Wael Belarbi ont sorti chacun un match correct. Pour le reste, ils doivent tout simplement revoir leur copie.

Les contre-performances ou même les semi-échecs, car le match nul concédé devant le Stade Tunisien en est quand on connaît la valeur intrinsèque des joueurs espérantistes, peuvent avoir un effet positif à une seule condition : entraîneur et joueurs en tirent les enseignements nécessaires.

Ce que Maher Besseghaier et compagnie doivent comprendre, c'est quand un footballeur professionnel endosse le maillot d'un grand club de la trempe de l'Espérance de Tunis, il est censé prêter main-forte à ses coéquipiers à tout moment. Et manquer de temps de jeu ne doit servir de prétexte à aucun des 14 joueurs alignés par Khaled Ben Yahia, mercredi dernier.

Les « Sang et Or » se déplacent aujourd'hui à Luanda, alors qu'ils restent sur un résultat mitigé. Ils étaient tenus en échec par le Stade Tunisien alors qu'ils avaient marqué les premiers et étaient en mesure d'ajouter un deuxième, voire un troisième but.

