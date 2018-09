Tunisie: Les entreprises tunisiennes offrent plus de 100 mille postes

«Cette enquête menée auprès de 1.000 entreprises et 13.500 diplômés du supérieur a révélé que les compétences les plus demandées sur le marché de l'emploi sont les langues et les outils informatiques», a précisé le directeur exécutif de l'Iace, Majdi Hassen, dans une déclaration à la TAP en marge de la 2e édition des journées nationales de l'emploi.

Ce rapport démontre également que les bureaux d'emploi sont les modes de recrutement les plus fréquemment utilisés par les entreprises en 2018, toutes catégories confondues.

En effet, que ce soit pour les cadres ou les ouvriers qualifiés et non qualifiés, le recours au bureau de l'emploi pour recruter détrône de loin tous les autres modes de recrutement avec des taux avoisinant les 50%. D'autre part, les cadres représentent le nombre le plus élevé des postes à pourvoir pour les entreprises, à hauteur de 21.464 postes vacants pour les cadres de direction, selon les entreprises interrogées.

Selon la même source, le métier le plus sollicité reste celui d'ingénieur ou de technicien en technologies d'information et de communication.

D'autre part, l'enquête révèle que l'indice d'ouverture de l'université a reculé par rapport à l'année écoulée, ce qui reflète un manque d'adéquation évident entre les diplômés de l'université et les besoins définis par l'entreprise.

Ce rapport a été présenté lors de la 2e édition des journées nationales de l'emploi, lancée par l'Iace et financée par le Fonds pour la formation et la promotion de l'emploi des jeunes en Tunisie de la GIZ. Cette 2e édition favorisera le recrutement immédiat de 600 jeunes par 60 entreprises.