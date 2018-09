Tunisie: Le COM en session de rattrapage

Médenine : CO Médenine - AS Oued Ellil

Au sein du groupe B, à Radès, l'ESR, vainqueur surprise de l'OCK à Kerkennah même, tentera de surfer sur cette dynamique face à Gafsa, un grand de la compétition. L'ES Hammam-Sousse, à son tour, affrontera le SCBA. Avantage aux locaux, quoique les banlieusards du Sud puissent détromper les pronostics. Deux autres explications s'annoncent indécises, soit Chebba-Djebeniana et Stade Sportif Sfaxien-SAMB. Enfin, le choc entre l'ASK et Jendouba Sport devrait nous valoir une belle empoignade, alors que l'OSB partira favori face à l'OCK.

L'Ariana, à son tour, croisera le fer avec le favori de la compétition, l'ES Zarzis. Les gars de la ville des roses devront élever le niveau s'ils veulent accrocher les Sudistes. Mission difficile, mais nullement impossible. Du côté de Korba, le match entre le CSK et Soliman s'annonce équilibré. Avantage aux locaux, quoique Soliman soit capable de créer la surprise. Du côté de Béja, l'OB entend enchaîner et poursuivre sur sa lancée après avoir battu le SRS la semaine dernière. Les Béjaois seront confrontés aux Insulaires de l'ASD, battue par Zarzis lors de la journée inaugurale.

