Tunisie: A vos marques... Partez !

La cinquième édition du festival «48 Hour Film Project Tunis» se tiendra du 5 au 13 octobre 2018 en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles, le Centre national du cinéma et de l'image (Cnci), la cinémathèque tunisienne et l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Tunisie.

Lors d'une conférence de presse tenue mardi à la Cité de la culture, en présence pour la première fois du producteur américain Mark Ruppert, le créateur de ce festival dans le monde, le comité d'organisation a annoncé avoir reçu jusqu'à présent 22 dossiers de candidature. Pour les prix cette année, ils se répartissent comme suit: le prix du meilleur film 2018, le prix de la seconde œuvre, le prix du meilleur acteur, le prix de la meilleure actrice, le prix de la meilleure mise en scène, le prix du meilleur scénario, le prix du meilleur montage, le prix de la meilleure musique, le prix du son, prix de la meilleure interprétation du personnage, prix du meilleur accessoire et le prix de la meilleure réplique du dialogue.

Le jury est formé de trois femmes de cinéma en l'occurrence la cinéaste Selma Baccar, l'actrice Wajiha Jendoubi et la productrice Lina Chaâbane.

Présent lors de la conférence de presse, le producteur américain Mark Ruppert, fondateur du festival, a tenu à rappeler que cette manifestation se déroule dans plus de 150 villes dans le monde selon un concept simple et original : les équipes inscrites au concours doivent écrire, tourner et monter un film en seulement 48h. Le film gagnant, a-t-il fait savoir, participera à la compétition du Festival Filmapalooza qui se tiendra du 6 au 9 mars 2019 aux Etats-Unis d'Amérique sachant que le grand prix de cette compétition est de 5 mille dollars.

Il est à noter que le festival «48h film festival» constitue la plus grande compétition de production de films courts dans le monde et a permis, lors de ses nombreuses éditions et dans les différentes compétitions qui se sont déroulées dans le monde entier, de réaliser 30 mille films courts en un temps record, selon le concept même du festival ayant pour objectif de mettre en valeur le travail des passionnés de cinéma de tous les pays, et d'amener les équipes à faire preuve de créativité, de rapidité et de persévérance.