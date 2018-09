Tunisie: Global Hope Coalition décerne le prix du leadership au président Caïd Essebsi

Jhinaoui a, par ailleurs, participé à la 6e réunion de la Commission de partenariat Afrique-Pays arabes qui a eu lieu en présence de nombre de chefs de la diplomatie de pays arabes et africains ainsi que du Secrétaire général de la Ligue arabes et du président de la Commission de l'Union africaine.

Par ailleurs, en marge de sa participation à la 73e Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a pris part, jeudi, à New York, à la 42e réunion des ministres des Affaires étrangères du «groupe 77 et la Chine».

La fondation a, aussi, rendu hommage à des personnalités actives dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme et qui prônent la tolérance dont la présidente de la commission des libertés individuelle et de l'égalité, Bochra Bel Haj Hmida.

Et d'ajouter que les initiatives du président de la République visant à consolider la place de la femme et à garantir la pleine égalité homme-femme s'inscrit dans le cadre du souci continu d'achever le processus démocratique et d'œuvrer à la protection des droits individuels et des libertés publiques.

L'organisation Global Hope Coalition a décerné le prix du Leadership au président de la République, Béji Caid Essebsi, pour ses efforts visant à consacrer les principes démocratiques et à renforcer les droits de l'homme et la culture de la paix.

