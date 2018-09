Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Martin Deffontaines satisfait des activités pétrolières au Congo

« Il faut donc faire face à ces cycles et en tant que responsable de l'entreprise aujourd'hui, je me dois de la préparer à cela. C'est pour ça qu'on travaille à la performance de l'économie de ce secteur à résister et à être résilient à ces cycles », a-t-il renchéri

Martin Deffontaines a jugé positif et même satisfaisant, l'état de santé du secteur pétrolier dans le pays, malgré l'extrême volatilité des cours. Dressant le bilan de ce secteur après la mise en service du projet Moho-Nord, l'année dernière, il a laissé entendre que les résultats de production sont bons jusqu'à présent et le travail consiste à préparer les relais de croissance pour le futur. Il a, par ailleurs, rappelé que le pétrole est une ressource dont les cours sont extrêmement volatils.

