Congo-Brazzaville: Diplomatie - Les ambassades accréditées au Congo appelés à déclarer leurs données de la balance des paiements

L'exhortation a été faite aux missions diplomatiques ainsi qu'aux organisations internationales présentes dans le pays, le 28 septembre à Brazzaville, au cours d'une réunion de sensiblisation à la question, organisée par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).

La séance de travail a été présidée par le directeur national de la BEAC, Michel Dzombala. Selon lui, l'initiative qui exige aux ambassades et consulats ainsi qu'aux institutions internationales évoluant au Congo de déclarer leurs données de la balance des paiements épouse la méthodologie du Fonds monétaire international ( FMI). Celle-ci, a-t-il expliqué, demande que les missions diplomatiques communiquent périodiquement leurs transactions économiques, monétaires et financières réalisées avec les agents économiques résidents dans le pays, d'autant plus qu'elles sont considérées comme des entités non-résidentes.

Soulignant l'importance de la balance des paiements dans la formulation et la conduite de la politique économique du Congo, le responsable de la BEAC a précisé que ce document de collecte fait partie des comptes nationaux d'un pays et, dans le cas du Congo, il participe aux échanges d'informations économiques entre les ambassades et les autorités nationales. « Comme vous pouvez le comprendre, ces transactions qui représentent des exportations pour le Congo sont source de devises non négligeable pourvu qu'elles soient enregistrées », a-t-il ajouté.

Parlant de la tâche dévolue à son institution pour l'accomplissement de cette politique, Michel Dzombala a signifié que dans tous les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), excepté le Cameroun, les balances des paiements sont élaborées par la BEAC. Au Congo, cette mission est exécutée en étroite collaboration avec la direction générale de la monnaie et des relations financières extérieures, rattachée au ministère des Finances et du budget. Mais les résultats des collectes réalisées depuis plusieurs années montrent une absence totale de la contribution des ambassades et représentations diplomatiques accréditées au Congo. C'est pourquoi, dans le cadre de la réforme des méthodes d'élaboration des statistiques des données de la balance des paiements, la BEAC a révisé tous les supports de collecte des données sur les échanges extérieurs, dont les questionnaires ont été dédiés aux ambassades et organisations internationales.

« Ce nouveau système de collecte et de compilation des données de la balance des paiements a été mis en production en mars 2017 dans l'ensemble des pays de la Cémac. Il devrait donc accélérer le renseignement des questionnaires de collecte des données à transmettre à la Banque centrale. Nous sollicitons votre collaboration pour la collecte des données de l'année 2017 car la validation est prévue pour le mois de décembre 2018 », a précisé l'orateur, insistant sur le fait que l'indisponibilité des données des ambassades et représentations diplomatiques a pour conséquence de biaiser la qualité des statistiques de la balance des paiements élaborées par la BEAC.

Intervenant en sa qualité de vice-doyenne du corps diplomatique, l'ambassadeur de la République du Tchad au Congo, Madjimta Kalzeube Neldingar, a souhaité que la majorité des structures de la Cémac puisse suivre l'exemple de la BEAC, afin que le corps diplomatique s'habitue à ce système. « Nous ne pouvons être assez performants dans nos fonctions de suivi et d'observation que si nous sommes dotés d'informations suffisantes », a reconnu la vice-doyenne du corps diplomatique.

Notons que selon la stratégie de la BEAC, des séances de formation seront organisées à compter de la semaine prochaine à l'endroit des collaborateurs des ambassades et consulats en charge de la déclaration des données.