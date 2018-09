Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - AS Otoho succède à l'AC Léopards de Dolisie au trône

Deux années seulement après avoir accédé à l'élite du football congolais, l'équipe du département de la Cuvette récolte déjà les fruits. Elle s'apprête, avec beaucoup de plaisir, à recevoir son tout premier trophée national.

L'AS Otoho, vice-championne la saison dernière, a enfin franchi un palier. Elle a renforcé ses chances de gagner cette fois-ci le titre national en imposant une défaite de 4-0, le 27 septembre à Owando, à l'AC Léopards de Dolisie.

AS Otoho championne du Congo, ce n'est pas encore officiel. Mais les calculs ne changeront pas la donne, à l'issue de la dernière rencontre qui la mettra aux prises, dans son fief à Owando, aux Diables noirs. Un match non programmé pour le moment. L'AS Otoho va succéder donc à l'AC Léopards de Dolisie, champion au terme des éditions 2016 et 2017. Avec soixante-quatorze points au compteur, aucun de ses poursuivants ne peut la devancer ni l'égaler. L'AS Otoho doit ce succès grâce aux matches bien négociés à domicile. Elle n'a perdu aucune rencontre sur la pelouse du stade Marien-Ngouabi et n'a pas non plus concédé de matches nuls. As Otoho a su redresser également la barre par rapport à la saison dernière, en ne perdant pas beaucoup de points à l'extérieur (trois défaites et deux matches nuls).

Sa saison aura été plus parfaite si elle avait remporté la finale de la Coupe du Congo qu'elle disputait pour la première fois d'ailleurs. L'AS Otoho avait courbé l'échine aux tirs au but après un score de 0-0. Dommage aussi que sa première prestation en Ligue africaine des champions ait laissé les traces qu'il faudra vite gommer, maintenant que la place de la Ligue des champions lui est revenue.

En rappel, l'AS Otoho avait bien négocié son premier match africain, en l'emportant devant Mouloudia d'Alger 2-0, avant d'être sévèrement corrigée à Alger 0-9. Pour aller loin dans cette compétition de haut niveau qui n'est pas à comparer avec la Coupe de la Confédération, il faut avoir une ossature à la taille des ambitions.

La Coupe de la Confédération est la compétition à laquelle participeront les Diables noirs. Vainqueurs de la coupe du Congo, les Diablotins visaient de faire un doublé cette saison, malheureusement ce rêve ne sera plus une réalité. Le compteur des jaune et noir va s'arrêter à soixante-treize points s'ils gagnent les trois matches qui leur restent (Nico-Nicoyé, Cara et l'As Otoho).