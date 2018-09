Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Romi Oyo encourage l'assainissement des écoles dans son fief électoral

Une association présidée par l'élu de la troisième circonscription électorale de Ouenzé a organisé, du 27 au 29 septembre à Brazzaville, une opération de salubrité dans les établissements scolaires publics de la zone, dans le cadre des préparatifs de la rentrée des classes 2018-2019.

L'initiative a concerné les écoles Trois martyrs, Saboukoulou I et II ainsi que d'autres établissements. « Je ne pouvais pas rester indifférent devant une telle opération. En ma qualité de natif de Ouenzé, je ne pouvais que m'y impliquer puisque cela concerne également ma circonscription et le bien-être des enfants de cet arrondissement », a expliqué l'honorable Romi Oyo, secrétaire de la commission environnement, assainissement et développement durable à l'Assemblée nationale.

L'opération s'est focalisée sur le désherbage, le balayage des salles de classe, la désinfection de latrines et le ramassage d'ordures. « Nous manifestons notre volonté citoyenne. Nous n'attendons pas toujours l'Etat. La majorité de nos écoles publiques n'a pas de service d'entretien permanent, donc les associations peuvent faire ce travail. Nous donnons ainsi un exemple pour nos frères cadets. Nous avons mobilisé près de deux cent jeunes », a indiqué Samarrange Gordany Mpoukouo, président de la Jeune chambre internationale (JCI)-Dijri responsable, venu partciper à l'opération.

Durant six heures, les centaines de membres de différentes associations qui ont appuyé cette initiative ont travaillé avec des outils rudimentaires : pelles, râteaux, houes et un désinfecteur. « Cette action est aussi à considérer comme un appel au changement des mentalités des fils de cet arrondissement qui, par ailleurs, doivent prendre soin de leur communauté », a indiqué, pour sa part, Fabus Mbeh, jeune activiste du Parti Congolais du travail (PCT).

Une entreprise de la place et les membres de quatre autres associations locales, notamment le Groupe Anzangossoue et fils (GAF), la JCI, l'Association des natifs du quartier 57, l'association Lisanga 242 et les Réformistes du PCT ont mobilisé leurs membres pour encourager l'initiative. « J'en appelle à plus de conscience des associations qui doivent poursuivre leurs actions positives pour soutenir les communautés », a lancé Chancie Ngatsé, secrétaire chargé de la segmentation à l'association Lisanga 242.

« L'éducation est très importante pour une société qui aspire à l'émergence. Il est de notre devoir que nos enfants apprennent à lire et à écrire dans les conditions saines, c'est pour cela nous avons orienté cette activité dans les établissements scolaires à l'approche de la rentrée des classes », a signifié Guychel Anzangossoue, président directeur général de la société Le GAF.