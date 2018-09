Cote d'Ivoire: Élections locales - Les priorités d'Alain Richard Donwahi pour la Nawa Featured

Le président du Conseil régional sortant de la Nawa, Alain Richard Donwahi, nourrit l'ambition de faire de sa région, la 2e région économique et industrielle du pays. C'est un véritable rêve pour lui.

C'est la raison pour laquelle, il sollicite un deuxième mandat pour le réaliser. Il pense que ses acquis plaident en sa faveur. Car, dit-il, « des acquis visibles ». Au niveau de l'éducation, l'équipe sortante a investi 1 301 718 863 FCfa dans la construction de collèges et d'écoles primaires. Dans le domaine de la santé, 1.354.911.447 Fcfa ont été dépensés pour la construction et l'équipement de centres de santé ruraux. En sus, plus de 586 millions ont servi à construire et équiper les commissariats de police et de gendarmerie pour régler les préoccupations sécuritaires.

Il y a eu aussi le reprofilage des pistes villageoises. « Le bilan est jugé à tout fait satisfaisant par la population dans son ensemble qui m'a d'ailleurs encouragé à me présenter pour un second mandat... Au cours du 1er mandat, nous avons eu des difficultés qui se situent au niveau institutionnel. C'est- à- dire que les moyens techniques et financiers promis à l'entame de la politique de la décentralisation sont en deçà de ceux attendus dans le contexte des compétences transférées aux collectivités territoriales. Toutefois, il faut souligner que les ressources financières octroyées au Conseil Régional de la Nawa ont été bien utilisées dans l'intérêt de la population », précise Alain Richard Donwahi.

En cas de succès, le candidat à la conquête du Conseil régional de la Nawa souhaite articuler ses priorités autour de trois thématiques majeures. A savoir l'union des filles et fils de la région, la cohésion sociale et le développement de manière durable de la Nawa.