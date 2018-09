Cote d'Ivoire: L'œil du chroniqueur - Ben Bahoua Gaston "le seigneur"

Devenue membre non permanent depuis le 1er janvier 2018, la Côte d'Ivoire présidera le Conseil de… Plus »

Aujourd'hui, dans ses habits de retraité, l'ex-buteur et agent de la Cnps, se plaît et remercie Dieu pour ses bienfaits.

Bahoua marquait et faisait marquer des buts. Ben Bahoua faisait planer son ombre sur l'aire de jeu, tel un épervier sur sa basse-cour. Avec ses crampons, il labourait le stade, le sillonnait, collé au cuir, comme une sangsue. Ce n'était donc pas par hasard que les observateurs et puristes de football l'avaient surnommé le Seigneur.

Et surtout de buteur impénitent. Ben Bahoua était le joueur aux souliers aimantés, aux crampons irrésistibles. Tel un roseau, il pliait et ne rompait pas. Pour lui, « le football est un spectacle fait de rythmes, de couleurs et d'émotions fortes ». Avec lui, l'on communiait avec la balle ronde, si capricieuse à manier, mais que l'élégant attaquant apprivoisait et domptait à souhait.

Ben Bahoua Gaston. Ce nom est écrit en lettres d'or pour la postérité et l'éternité dans le panthéon de la cité du fromager où il a brillé de mille feux en compagnie de Léon Gbizié, Soumaïla Savané, Djibril koné, Brobéhi Gbaka, Zotto Bertin, Gaoudi Martin, l'enfant venu de Buyo (à l'Ouest de la Côte d'Ivoire) était l'incarnation vivante de la perfection dans l'art du dribble, la conduite de balle, l'accélération, des feintes et des passes précises.

