Congo-Brazzaville: Santé - Les médecins échangent sur le cancer de l'enfant à Pointe-Noire

Signalons que la plupart des cancers de l'enfant se manifestent par des symptômes non spécifiques. Ce qui peut entraîner des diagnostics tardifs, diminuant ainsi l'efficacité des traitements surtout dans les pays à revenus faibles où l'on se heurte à plusieurs obstacles, précisément les difficultés liées à l'accès aux services de santé et l'insuffisance des services de diagnostic.

À cet effet, cinq communications ont étés faites, suivies d'échanges courtois dans un esprit participatif. Tour à tour, ont été exposés: « Le cancer de l'enfant : signes d'alerte » par le Dr Armand Thouassa, cancérologue, chef de service à l'hôpital général Adolphe-Sicé (HGAS); « Les leucémies chez l'enfant » Par le Dr Kanza, pédiatre à l'hôpital régional des armées et le Dr Okouango, hématologue; «Vaccinations et cancers » par le Dr Aimé Bondoho, pédiatre à l'HGAS; « Une activité d'oncologie pédiatrique » par le Dr Stevy Makouanzi, cancérologue à l'HGAS; « Sarcome myofibroblastique de bas garde de la langue du nourrisson à propos d'un cas » par le Dr Sylvain Diembi, Orl et chirurgien cervico-maximo-faciale. Une communication sur l'appui du Groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique par le Dr Stevy Makouanzi a mis fin aux exposés.

L'activité a réuni les médecins et le personnel soignant de plusieurs hôpitaux de la ville. Elle a eu pour but d'interpeller le personnel de santé à travers les différentes communications afin d'adopter des stratégies visant à améliorer le diagnostic des enfants atteints de cancer.

