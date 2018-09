Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Le programme de gouvernance de Vital Kamerhe évalué à 114 milliards de dollars pour cinq ans

S'estimant incarner une alternative crédible du changement, le président de l'Union pour la nation congolaise (UNC) recommande, dans son projet, de rétablir l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue de la République.

« J'aime le Congo, nous aimons le Congo ». Tel est l'intitulé du programme de gouvernance dont est porteur Vital Kamerhe. Son application, pense-t-il, est à même de redresser le pays pour en faire un véritable pôle de développement en Afrique. A l'instar d'autres candidats à la présidentielle de décembre prochain, qui ont eu à présenter leurs programmes d'action, le président de l'UNC s'est livré au même exercice, le 28 septembre, en présence des journalistes, de ses partenaires politiques de l'opposition et de ses partisans. Le programme est évalué à cent quatorze milliards de dollars et s'étale sur cinq ans avec, à la clé, vingt axes prioritaires touchant notamment l'éducation, la santé et la sécurité.

Vital Kamerhe a mis un accent sur le leadership national actuel qui, d'après lui, n'est pas de nature à insuffler une dynamique de changement dans le pays. Se disant prêt, avec le concours de tous, à incarner le changement dont le peuple a besoin, le candidat de l'UNC à la présidentielle a stigmatisé l'absence au pays d'un leadership fort avec, pour corollaire, le dysfonctionnement des institutions. Son plaidoyer pour l'instauration d'un nouveau leadership rassembleur et visionnaire tient justement à son constat de carence de l'autorité de l'Etat qu'il promet de rétablir, une fois élu. « Mettre en place un nouveau leadership au service du peuple, de la nation, de l'Afrique et du monde. Exiger l'exemplarité et la redevabilité des dirigeants, assurer le bon fonctionnement des institutions en observant strictement le principe de séparation des pouvoirs », tels sont les grands axes sur lesquels Vital Kamerhe entend fonder son action pour rétablir l'équilibre institutionnel et social.

Le président de l'UNC reste convaincu que le problème de la République démocratique du Congo (RDC) est avant tout celui du manque d'un leadership susceptible de booster son développement, alors qu'elle jouit de tous les atouts pour être compétitive à l'échelle internationale. « La RDC est une chance pour l'humanité. A travers ce programme, nous voulons réveiller cet éléphant qui est en train de dormir à cause du leadership actuel. Nous avons tout pour nourrir l'Afrique. Tout pour être parmi les nations puissantes. Tout pour que le peuple soit dans de bonnes conditions. Mais, malheureusement, il y a le leadership qui pose problème », a-t-il déclaré.

Parmi les vingt piliers constitutifs de son programme de gouvernance, l'on peut citer, entre autres, la refondation de l'État, la sécurité, la lutte contre la corruption, la concussion, l'impunité et les anti-valeurs, l'éducation, la santé, l'assainissement des finances publiques, les infrastructures et l'aménagement du territoire, l'agriculture, l'eau , l'énergie.